Yunan Unsurlarından Kaçak Göçmen Kurtarma Operasyonu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına itildiği belirlenen 3'ü çocuk, 23 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül'de Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik botu 'KB103' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen can salı içindeki 3'ü çocuk 23 kaçak göçmen, kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.