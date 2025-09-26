Haberler

Yunan Unsurlarından Kaçak Göçmen Kurtarma Operasyonu

Yunan Unsurlarından Kaçak Göçmen Kurtarma Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 3'ü çocuk 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına itildiği belirlenen 3'ü çocuk, 23 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül'de Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik botu 'KB103' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen can salı içindeki 3'ü çocuk 23 kaçak göçmen, kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı

Gece kulübünde olay görüntü! Tepkiler savcılığı harekete geçirdi
Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.