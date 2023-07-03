Yunan unsurlarınca geri itilen 84 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 84 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye giden 'KB-20', 'KB-4304' ve 'TCSG-6' isimli botlardaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen toplam 84 göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.