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Yunak'ta Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi Başlatılıyor

Yunak'ta Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi Başlatılıyor
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Konya'nın Yunak ilçesinde, yılardır süregelen sel baskınları ve su taşkınları sorununu çözmek amacıyla 'Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi' hayata geçirileceği açıklandı. Proje ile Eşme Mahallesi'nde yeraltı hattı üzerinden yağmur sularının şehir dışına taşınması hedefleniyor.

Konya'nın Yunak ilçesinde "Yağmur Suyu Uzaklaştırma Projesi" hayata geçirileceği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yunak Belediyesi ve KOSKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek projeyle, özellikle dağlık ve yüksek alanda yer alan Eşme Mahallesi'ndeki vatandaşların yıllardır yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projede, yaklaşık 700 metrelik alana beton künkler yerleştirilerek, yağmur suları yeraltı hattı üzerinden şehir dışına taşınacak.

Yeni sistemle, bölgede meydana gelen sel baskınları ve su taşkınlarının engellenmesi sağlanacak.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yağmur sularından dolayı vatandaşlarımız büyük mağduriyetler yaşıyordu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın desteğiyle bu sorunu çözmek için önemli bir adım attık. İnşallah, bu yeraltı yağmur suyu uzaklaştırma projesi tamamlandıktan sonra, Yunak'ta hiçbir mağduriyet yaşanmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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