Yunak'ta 97 Yaşındaki Meryem Nineye Doğum Günü Sürprizi

Konya'nın Yunak ilçesinde 97 yaşındaki Meryem Çeliker'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Belediye Başkanı Subhan Günaltay, "Asırlık çınar ziyaretleri" projesi kapsamında "geçmişe vefa, gönüllere şifa" sloganıyla yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretlerine başladı.

Proje kapsamındaki ilk ziyaretini Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan 97 yaşındaki Meryem Çeliker'e gerçekleştiren başkan Günaltay, doğum günü olduğunu öğrendiği Meryem nineye sürpriz yaptı.

Meryem Çeliker, halini soran ve elini öpen başkan Günaltay'a duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sadece kızıyla birlikte yaşayan Meryem nineye çeşitli hediyeler takdim eden Günaltay, göreve başladığı günden bu yana ilçenin 42 farklı mahallesinde yaşlı vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Günaltay, "Mahallelerin en kıymetli büyüklerine 'çat kapı' gidip dualarını alıyoruz. İstek ve ihtiyaçlarını ne olursa olsun emir olarak görüp, kendi elimizle ulaştırıyoruz. Bu ziyaretler resmi programların çok ötesinde; insanlığın, saygının ve gönül bağının en güzel ifadesidir." ifadelerini kullandı.