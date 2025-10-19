Yunak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

Konya'nın Yunak ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören ve kutlama programı düzenlendi.

Yunak Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Yunak Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Mahmut Serter, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Yunak Belediyesi tarafından Kardelen Çay Bahçesi'nde muhtarlar için kahvaltılı toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlığın toplumun en köklü ve önemli müesseselerinden biri olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.