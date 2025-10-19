Haberler

Yunak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

Güncelleme:
Konya'nın Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve ardından kahvaltılı toplantıda buluştular.

Konya'nın Yunak ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören ve kutlama programı düzenlendi.

Yunak Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Yunak Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Mahmut Serter, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Yunak Belediyesi tarafından Kardelen Çay Bahçesi'nde muhtarlar için kahvaltılı toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlığın toplumun en köklü ve önemli müesseselerinden biri olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
