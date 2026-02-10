Haberler

Yunak İlçe Emniyet Amiri Baltaoğlu'ndan kamu düzeni vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunak İlçe Emniyet Amiri Ubeydullah Baltaoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek asayiş ve kamu düzenine yönelik istişarelerde bulundu. Muhtarların güvenlik güçleriyle iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Yunak İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Ubeydullah Baltaoğlu, ilçede asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik istişare ve bilgilendirme toplantılsı yaptı.

İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Baltaoğlu, muhtarların kamu yönetimi içerisinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Baltaoğlu, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla iş birliğinin güçlendirilerek ilçede huzur ve güven ortamının korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Macron, Epstein belgelerinde topu ABD yargısına attı

Epstein belgeleri soruldu, tek cümleyle yanıt verdi
Süper Lig'de maç saatleri değişti

Süper Lig'de maç saatleri değişti
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu