Yumurta Yüklü TIR Yolda Devrildi, Sürücü ve Arkadaşı Yaralandı

AMASYA'da, yol kenarına devrilen yumurta yüklü TIR'ın sürücüsü ve arkadaşı yaralandı. Dorsedeki yumurtalar yola savruldu.

Kaza, bu sabah, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Özgür K. yönetimindeki 14 AAB 876 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Sezer A. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.