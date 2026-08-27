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Bakan Yumaklı: Yangın riskine dikkat

Bakan Yumaklı: Yangın riskine dikkat
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos'ta Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de artacak orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı; ateş yakılmaması ve duman görülmesi halinde 112'ye haber verilmesini istedi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin artacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre önümüzdeki üç günün orman yangınları açısından kritik olduğunu bildirdi.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen hava koşullarının yangın riskini artıracağını belirten Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması uyarısında bulundu.

Yumaklı, en küçük duman veya şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, "En büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir" dedi.

Kaynak: ANKA
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