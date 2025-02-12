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Yükümlülerden Huzurevine Boya Yardımı

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Samsun'da boyacılık eğitimi alan yükümlüler, Atakum Huzurevi'ni boyayarak kamu yararına hizmet etti. Proje ile yükümlülerin mesleki becerileri geliştirilerek çalışma hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Samsun'da boyacılık eğitimi verilen yükümlüler, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni boyadı.

Samsun Valiliği ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma" protokolü ve "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerine boyacılık eğitimi verildi.

Eğitimin ardından yükümlüler, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin boyasını yaptı.

Proje kapsamında yükümlülerin kalifiye eleman olarak çalışma hayatına kazandırılmaları hedefleniyor.

Merkezde incelemelerde bulunan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Kılıç, yükümlülere eğitim verenlere teşekkür belgesi verdi.

Proje kapsamında kurs alan 82 yükümlü, daha önce Gazi İl Halk Kütüphanesi ile kentteki cami ve okulların boyanmasında görev alarak, kamunun tasarruf etmesine imkan sağladı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel de katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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