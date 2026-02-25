Haberler

Hakkari'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve aralarında havalimanı personelinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda organize faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi.

Çalışmalarda, şüphelilerin uyuşturucu sevkini kuryeler aracılığıyla yaptığı, havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ve 4 kilogram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
