Beyaz örtüyle kaplanan Menderesler, dronla görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Deresi, kış mevsiminde karla kaplanarak farklı bir güzellik sergiliyor. Dronla görüntülenen menderesler, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde köylerin içinden geçen ve kısmen buz tutan Nehil Deresi'ndeki menderesler, dronla görüntülendi. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan dere yatağının kıvrımlı yapısı, güzel görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Deresi, kış mevsiminde farklı güzelliğe büründü. Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede; Kadıköy, Adaklı, Aksu ve Köprücük köylerinin içinden geçerek Zap Suyu ile birleşen derede yer yer buzlanma oluştu. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ve kısmen buzları çözülen mendereslerin kıvrımlı yapısı ise doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Nehil Deresi'nin oluşturduğu manzara, dronla havadan görüntülendi.

