Yüksekova'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksekova'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Irak üzerinden gelen yoğun toz bulutları, hava kalitesini düşürüp görüş mesafesini azalttı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Irak üzerinden gelen yoğun toz bulutu, hem hava kalitesini düşürdü hem de görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı. Toz taşınımı nedeniyle ilçe merkezinden görünen Cilo Dağları'da tamamen görünmez oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.