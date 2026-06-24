Hakkari'de 36 öğrencinin hikayeleri "Hayal Yıldızları" kitabında buluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki köy okulunda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kaleme aldıkları hikayeleri kitaplaştırarak örnek bir başarıya imza attı.

Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni Gamze Erdem, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla proje başlattı.

Şubatta başlatılan projede yer alan 36 öğrenci, okudukları kitaplarda ilham aldıkları konuları kendi hayal dünyalarıyla birleştirerek hikayeleştirdi.

Öğrencilerin kaleme aldığı hikayeleri bir araya getiren Erdem, öğrencilerin okuyuculuktan yazarlığa uzanan yolculuğunu yansıtan eserlerini "Hayal Yıldızları" adıyla kitaplaştırdı.

İlk etapta 75 adet basılan kitap, okulda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde tanıtıldı. Kitabı inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Türkçe Öğretmeni Erdem, AA muhabirine, projeye Türkçe derslerinde gerçekleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarıyla başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin süreç boyunca birbirinden güzel hikayeler ortaya çıkardığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Bu eserleri kalıcı hale getirmek için projemizi hayata geçirdik. Bu süreçte öğrencilerimiz önce hayaller kurdu. Daha sonra yaşadıkları coğrafyayla bu hayalleri birleştirerek güzel hikayeler ortaya çıkardı. Biz de öğrencilerimizin hikayelerine belli noktalarda rehberlik yaparak bu çalışmayı ortaya çıkardık. 'Hayal Yıldızları' adlı kitapta 36 öğrencinin eseri yer alıyor. Bu kitap, öğrencilerimizin hayal dünyalarını yansıtmasının yanı sıra yaşadıkları coğrafyadan da izler taşıyor. Yazdıkları eserlerin kalıcı hale geldiği bu kitapla öğrencilerimizin daha motivasyonlu bir şekilde yazarlık hayatına devam etmelerini istiyoruz."

Öğrencilerden Mavi Aktan ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu projeyi ileride de devam ettirmek istiyorum. Duygularımı yazıya döktüğüm için kendimi mutlu hissettim." dedi.

Kitabın yazarlarından Zeynep Düzen de "Duygularımızı anlattığımız hikayelerimizi kitaba dönüştürdük. Çok güzel hikayeler yazdık. Öğretmenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.