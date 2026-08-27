Haberler

Yüksekova'da Kafa Kafaya Çarpışma: 10 Yaralı

Yüksekova'da Kafa Kafaya Çarpışma: 10 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Irak plakalı bir minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Irak plakalı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçe girişindeki eski polis noktası mevkisinde meydana geldi. Yüksekova'dan Hakkari yönüne giden Irak plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan S.S., M.D., D.A., Y.K., M.B., Ş.K., A.D., H.D., K.G. ve V.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

Şampiyonlar Ligi sonrası Fener'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı

Bir dönemin sonu! Hesaplarda tek kuruş bile kalmadı
Bebek arabasında silah bulundu! Genç anne hayatının şokunu yaşadı

Bebeğinin arabasında buldu! Genç anne dehşeti yaşadı
Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

Mühürlü atölye bomba gibi patladı! O anlar kamerada
Bitcoin için rekor tahmin: Tarih verildi

Bitcoin için rekor tahmin: Tarih verildi
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar