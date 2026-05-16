Hakkari'de şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan bir kişi kurtarılamadı.
R. K. idaresindeki 47 KN 750 plakalı minibüs Onbaşılar köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüstekilerin dağda ot toplamaya gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA / Ulaş Güven