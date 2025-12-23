Haberler

Yüksekova'da kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle köylerdeki öğrencilere giyim yardımı yapıldı

Yüksekova'da kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle köylerdeki öğrencilere giyim yardımı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 kurumun ve hayırseverlerin desteğiyle köy okulundaki öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 kurumun ve hayırseverlerin desteğiyle köy okulundaki öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı, kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Çocuklarımız Üşümesin" sloganıyla kampanya başlattı.

Bu kapsamda 3 kurum ve hayırseverlerin temin ettiği bot, mont ve eldivenler, Yeşiltaş köyündeki Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlar Cambaz İlkokulu ve Ortaokulu'na götürülerek buradaki 24 öğrenciye teslim edildi.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, çocukların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için kurumlar arası iş birliğiyle hareket ettiklerini belirtti.

Soğuk kış koşullarının hakim olduğu ilçede özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kampanyayı hayata geçirdiklerini anlatan İnan, "Emniyet ve jandarma teşkilatımızla dayanışma içinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri bizim için çok önemli. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. İmkanlar dahilinde benzer çalışmaları sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

20 aracın lastiğini kesti, sonra yaptığıyla daha da şaşırttı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"Deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı, gerçek başka çıktı