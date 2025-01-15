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Yüksekova'da Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Gerçekleştirildi

Yüksekova'da Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Gerçekleştirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda yapılan sayımlarda, 16 kuş türü tespit edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları yapıdı.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Azizoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Nehil Sazlığı'na gitti.

Azizoğlu ve ekipler, ilkbaharda onlarca kuş türünün konakladığı sazlıkta kuşların tespitine yönelik gözlem yaptı.

Gözlem sonucunda büyük bölümü karla kaplı sazlıkta 16 kuş türünün bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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