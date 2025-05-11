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Yüksekova'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, piknik yapmak için gittiği derede kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'u bulmak için arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Çalışmalara AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri katılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarıyla dün piknik yapmak için geldiği Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınında arkadaşıyla dereye giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları ikinci gününde sürdü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüyor.

Baba Nevzat Kom, gazetecilere, arama çalışmalarının birçok ekibin katılımıyla devam ettiğini söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Kom, "Çocuğumun dereye düştüğünü dün öğrendim. İş yerinde çalıştığını zannediyordum. Meğerse piknik yapmak için arkadaşlarıyla Avaşin Deresi'ne gitmiş. Bundan haberim yoktu. Bu kadarını biliyorum." dedi.

Kom'un yakını Latif Kom ise dün akşama kadar Neçir'i aradıklarını ama bulamadıklarını belirterek, "Sabah erken saatlerde arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Herkes seferber olmuş durumda. Umutla bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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