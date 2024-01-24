Yüksekova'da Kardan Kapanan Mezrada Astım Hastası Kurtarıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan astım hastası Taha Yasin Kaplan (9), paletli kar ambulansı ile hastaneye götürüldü.

Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kent genelinde 100 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyü Yeşimli mezrasında rahatsızlanan Taha Yasin Kaplan için de ailesi, sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, paletli kar ambulansı ile bölgeye sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği bölgeye 3 saatte ulaşan ekipler, yolun açık olduğu noktadan hastayı aldı. Paletli kar ambulansı ile taşınan Taha Yasin, hastaneye ulaştırıldı. Tedaviye alınan Taha Yasin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.