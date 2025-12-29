Haberler

Hakkari'de yolu kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Yüksekova'da yolu kapanan köy ve mahallede rahatsızlanan iki kişi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı. 8 yaşındaki bir çocuk ve 76 yaşındaki bir hasta, hava koşullarına rağmen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kapanan köy ve mahallede rahatsızlanan biri çocuk 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnanlı köyünde karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan 8 yaşındaki çocuğun yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen UMKE ve Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulansla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köye ulaşıp, çocuğu Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de KOAH şikayeti olan 76 yaşındaki kişi için ekipler harekete geçti.

Yoğun kar yağışına rağmen yola koyulan ekipler, 2 saatlik çalışmayla ulaştıkları hastayı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
