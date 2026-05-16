Haberler

Yüksekova'da işçileri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 7 yaralı

Yüksekova'da işçileri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü Meşkan Tepe güzergahında meydana geldi. Pancar toplamaya giden işçileri taşıyan 47 KN 750 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım