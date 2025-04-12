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Yüksekova'da Hava Olayları İkili Etki Yaratıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir saat içinde önce kar ardından yağmur etkili oldu. Vatandaşlar, belirsiz hava koşullarına karşı şemsiyelerini yanlarında taşımaya başladı.

Yüksekova'da önce kar sonra yağmur etkili oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 saat içinde önce kar ardında yağmur etkisini gösterirken, vatandaş: Şemsiyeleri artık sıcak havada taşıyacağız, çünkü ne olacağı belli değil diyerek belirttiler.

Günler öncesi ilçede başlayan fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede çok sayıda evin çatısının uçmasına ve bir arabaya hasar gelmesine neden olmuştu.

Dün başlayan sıcak havanın ardında bugün tekrardan havanın kötüleşmesiyle olumsuz etkilemeye başladı.

Bugün sabah öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı arada yarım saat geçmeden yerini yağmura bıraktı.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kar yağışı ve yağmura yakalanırken, havanın her şekline ise bazı vatandaşlar şemsiyelerini hep taşıdığı da görüldü.

Vatandaşlar iki haftadır bölgede belli olamayan hava durumuna karşı artık yanlarında şemsiye taşıdıklarını belirttiler.

Aynı saatte 2 mevsimi yaşadığını belirten Kenan Çelik isimli vatandaş, " Az önce kar yağıyordu hemen biraz geçmesiyle yerini yağmura bıraktı. Artık bundan sonra ne olur belli değil nir baktınız güneş çıkmış artık şaşırmıyoruz. Artık şemsiyeleri sıcak havada bile olsa yanımızda ayırmıyoruz çünkü neler olacak belli değil" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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