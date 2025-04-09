Yüksekova'da Fırtına ve Sağanak Yağış: Çatıların Uçtuğu, Yolların Göle Döndüğü Anlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle evlerin çatıları uçtu, yollar göle döndü. Meteoroloji uyarıları sonrası başlayan yağışlar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksekova'da fırtına ve sağanak yağış: Evlerin çatıları uçtu, yollar göle döndü
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, evlerin çatıları uçtu, yollar göle döndü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından ilçede fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, yollar ise sular altında kaldı.
İlçede yağışlar etkisini sürdürürken, İl Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.