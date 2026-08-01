Yüksekova'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Yeniköprü mevkisindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA