Yüksekova'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda Şemsettin Onay Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, zeybek gösterisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Garnizon Komutan Vekili Albay Kansu Kurtulmuş, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA