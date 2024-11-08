Yüksekova'da 70 Yıllık Taziye Geleneği: Kurban Eti İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölen kişinin hayrına kesilen kurbanların eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyünde 70 yıllık taziye geleneği sürüyor.

Köyde vefat eden kişinin yakınları tarafından kesilen kurbanların eti, çevredeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Köy sakinlerinden Kadri Perkdaş, yıllardır vefat edenlerin hayrına kestikleri koyunların etini dağıttıklarını söyledi.

Bu geleneği 70 yıldır sürdürdüklerini anlatan Pekdaş, "Köy halkı ile bir araya geliyoruz. Köy meydanında hayvanlarımızı kesip terazide tartıyoruz. Eti de ailelere dağıtıyoruz." dedi.

Nihat Karaman ise "Bugün 20 koyun kestik. Elde ettiğimiz eti tartarak eşit şekilde poşetledik. Yaklaşık 500 kilogram et dağıttık. İyi bir dayanışma örneği gösteriyoruz." diye konuştu.