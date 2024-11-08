Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da 70 Yıllık Taziye Geleneği: Kurban Eti İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılıyor

Yüksekova'da 70 Yıllık Taziye Geleneği: Kurban Eti İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karabey köyünde, vefat edenlerin hayrına kesilen kurbanların eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Köydeki bu gelenek 70 yıldır sürdürülüyor ve sakinler birlik içinde dayanışma gösteriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölen kişinin hayrına kesilen kurbanların eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyünde 70 yıllık taziye geleneği sürüyor.

Köyde vefat eden kişinin yakınları tarafından kesilen kurbanların eti, çevredeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Köy sakinlerinden Kadri Perkdaş, yıllardır vefat edenlerin hayrına kestikleri koyunların etini dağıttıklarını söyledi.

Bu geleneği 70 yıldır sürdürdüklerini anlatan Pekdaş, "Köy halkı ile bir araya geliyoruz. Köy meydanında hayvanlarımızı kesip terazide tartıyoruz. Eti de ailelere dağıtıyoruz." dedi.

Nihat Karaman ise "Bugün 20 koyun kestik. Elde ettiğimiz eti tartarak eşit şekilde poşetledik. Yaklaşık 500 kilogram et dağıttık. İyi bir dayanışma örneği gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı? İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Yeni Akit Beşiktaş paylaşımı ne (İSRAİL)? Cuma günü hangi diziler var? 8 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Semih Şentürk Mourinho'ya ne dedi? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Mourinho Newcastle'ı mı gidecek? Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Ümraniyespor Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ümraniyespor Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Eran Zahavi kim, Ziyech'i neden şikayet etti? Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.