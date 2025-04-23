İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında
Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Yüksekova'da 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Yüksekova'da 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, çocukların önemine vurgu yaptı ve ödül töreniyle etkinlik sona erdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonundaki etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, "İnanıyorum ki dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha sevgi dolu olduğunu göreceğiz. Çocukların yürekleri sevgiyle, coşkuyla ve umutla çarpmalı." dedi.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu programda, akıl ve zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.