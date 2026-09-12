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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, 10 üniversitenin rektörüyle Pakistan’a gidecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, 10 üniversitenin rektörüyle Pakistan’a gidecek
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 10 üniversitenin rektörüyle Pakistan'a gidecek. Türkiye-Pakistan Üniversiteler Forumu'nun da düzenleneceği ziyarette öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak diploma programları, ortak araştırma ve yayınlar ile staj ve yaz programları gibi başlıklar ele alınacak.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 10 üniversitenin rektörüyle Pakistan'a gidecek. Türkiye- Pakistan Üniversiteler Forumu'nun da düzenleneceği ziyarette öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak diploma programları, ortak araştırma ve yayınlar ile staj ve yaz programları gibi başlıklar ele alınacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, beraberinde üniversite rektörlerinden oluşan heyetle, Türkiye ile Pakistan arasındaki yükseköğretim iş birliğini geliştirmek amacıyla 13-16 Eylül 2026 tarihlerinde Pakistan'ı ziyaret edecek.

Heyette Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere 10 üniversitenin rektörü yer alacak.

Özvar, ziyaretinin ilk gününde Pakistan Yükseköğretim Komisyonu (HEC) Başkanı Niaz Ahmad Akhtar ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında 14 Eylül'de, Türkiye-Pakistan Üniversiteler Forumu düzenlenecek.

İki ülke üniversitelerinin yöneticilerinin bir araya geleceği forumda, yükseköğretim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alınacak. Görüşmelerde öğrenci ve akademisyen değişim programlarının düzenlenmesi, müfredat incelemeleri ve ortak derslerin belirlenmesi, öğrenci staj programlarının oluşturulması ile öğrenci ve akademisyenlere yönelik yaz programları düzenlenmesi değerlendirilecek.

Taraflar ayrıca ortak diploma programlarının oluşturulması, ortak araştırma ve yayınların yapılması, ortak çalıştay ve konferansların düzenlenmesi gibi alanlarda iş birliği imkanlarını görüşecek.

Özvar ziyaretinde, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Halid Makbul Siddiqui ile de bir araya gelecek.

Özvar ve beraberindeki heyet Pakistan'daki bazı üniversiteleri de ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA
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