Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

(ANKARA) - Yüksek yargı organlarının başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, yüksek mahkemenin Cumhuriyet'in değerlerine bağlılıkla görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Sayıştay Başkanı Metin Yener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj paylaştı.

AYM Başkanı Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ilanının 102. yılını milletçe büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 29 Ekim 1923, kahraman milletimizin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu ve bağımsızlık iradesini bütün dünyaya ilan ettiği şanlı bir gündür. Cumhuriyet; eşit yurttaşlık bilincini, özgürlük ve adalet ideallerini esas alan bir yönetim anlayışının ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare' olarak tanımladığı bu rejim, hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle taçlanmış; milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesini sağlamıştır.

Anayasa Mahkememiz de Cumhuriyet'in temel niteliklerinin ve Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması yönündeki görevini, aynı bilinç ve sorumluluk duygusuyla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

"Cumhuriyetimizin 102. yılında, hukuka, adalete ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz"

Yargıtay Başkanı Kerkez, yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutluyoruz. Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda sergilediği eşsiz mücadelenin taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının öncülüğünde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim, inanç ve kararlılığının sembolü olmuştur. Cumhuriyet; özgürlüğün, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün adıdır. Bizlere düşen görev, bu değerleri her koşulda yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Adaletin sağlanması, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü, Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarıdır. Cumhuriyetimizin 102. yılında, hukuka, adalete ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyor; Cumhuriyetimizin, adaletin ışığıyla daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılında devletimiz, adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin teminatı olmaya devam etmektedir"

Danıştay Başkanı Yiğit, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz Türk milletinin, egemenliği ve bağımsızlığı uğruna büyük inanç, azim ve kararlılığıyla giriştiği milli mücadelenin zaferle taçlandırılmasının ardından, binlerce yıllık devlet geleneğimizin son halkası olan Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıldönümünü kutluyoruz. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen eşsiz fedakarlıkla ve destansı bir mücadele ile kazanılan tarihi zaferin sonucunda, 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi' olan Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılında devletimiz, adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin teminatı olmaya devam etmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda kurtuluş mücadelesi verdiğimiz emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletler tarafından, bugün de, benzer amaç ve hedeflerle uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kendilerini savunma imkanı olmayan insanlara karşı acımasız katliamlar gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Kuruluş felsefesinin özünü oluşturan adaletin ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için korunacağı bir toplumsal düzen idealini barındıran Cumhuriyetimizin 102. yılında ulaştığı güç ile bölgesinde ve dünyada küresel güç olma yolunda ilerleyen Devletimiz; zulmün ve adaletsizliklerin karşısında durmayı, insan haklarının korunması, küresel ölçekte adaletin, barışın ve huzurun hakim kılınması için öncülük etmeyi sürdürmektedir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da devletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda; milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, ecdadımızdan tevarüs eden eşsiz mücadele azmini ve köklü adalet anlayışımızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğuyla üstün gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve yargı camiamızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Sayıştay Başkanı Metin Yener de "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.