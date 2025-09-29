Haberler

Yüksek Sesli Müzik Tartışması Kanlı Bitti: Dilara Yıldırım Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Karabük'te defnedildi. Cenazeye yakınları katıldı ve duygusal anlar yaşandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Serdar Subaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Yıldırım'ın cenazesi Yenice ilçesi Kelemen köyündeki camiye getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Dilara Yıldırım, aile mezarlığına defnedildi.

HABER-KAMERA: Murat ÖZELCİ/YENİCE(Karabük),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden EA, rekor fiyata satıldı

Dünyanın en büyük oyun şirketi, rekor fiyata satıldı
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.