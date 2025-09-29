Yüksek Sesli Müzik Tartışması Kanlı Bitti: Dilara Yıldırım Toprağa Verildi
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Karabük'te defnedildi. Cenazeye yakınları katıldı ve duygusal anlar yaşandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Serdar Subaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Yıldırım'ın cenazesi Yenice ilçesi Kelemen köyündeki camiye getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Dilara Yıldırım, aile mezarlığına defnedildi.
