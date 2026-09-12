"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yerel mahkemece 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve hükmü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince bozulan Seçil Erzan, yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan ve bazı müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin 30 Haziran'daki kararıyla İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Temmuz itibarıyla faaliyetinin durdurulduğu, bu mahkemeye ait derdest, kesinleşmemiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ancak yasal süresi henüz dolmayan, durma kararı verilen, infaz bekleyen, karar verilip kanun yolu incelemesi için Yargıtay veya bölge adliye mahkemesine gönderilen dosyalar ile arşiv dosyalarının İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine devrine karar verilmesi tutanağa geçirildi.

Savunma yapan Erzan, hiç kimsenin iradesini fesada uğratmadığını, her şeyin kendi iradesi dışında baskı altında geliştiğini söyledi.

Müştekilere ödeme yapmak için her şeyini sattığını, faiz oranıyla kimsenin kandırılamayacağını belirten Erzan, söz konusu süreçte tehdit edilerek darbedildiğini, soruşturma sürecinde savcıya verdiği ifadelerinin bağlamından koparıldığını kaydetti.

Erzan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan bazı müşteki avukatları mahkemenin kararında direnmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erzan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı eylemlerde cezanın alt ve üst sınırı ve tüm dosya kapsamı birlikte dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcut olduğu, adli kontrol hükümlerinin de bu aşamada yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet Erzan'ın, katılanlar İsmail İbrahim Çağlar, Fernando Muslera, Musa Mert Çetin, Ömer Kahraman, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan, Fatih Altıntaş, Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Mert Zeydanlı, Deniz Güzel, Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Evrim Pınar Güzel, Melis Özsüt Şener yönünden uzlaştırma raporlarının dönüşünün beklenilmesine ve akıbetlerinin sorulmasına hükmetti.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 9 Ekim'e ertelendi.

Karar

Davayı 1 Aralık 2025'te karara bağlayan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ile toplam 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, kararında, sanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" suçundan her bir katılana yönelik ayrı ayrı ceza istemiyle kamu davası açıldığını anımsatarak, bu suçun mağdurunun kamu olduğunu, sanığın eyleminin de tek olduğunun kabul edildiğini belirtmişti.

Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetmişti.

Erzan'ın, katılanlar Nesrin Çakır, Kaan Sinih, Sevgi Sinih, Tursun Sinih, Erkan Karaca, Atilla Baltaş, Ercüment Gülen, Bakiye Gülen, Kemal Tanın Yılmaz, Merve Özer Yılmaz ile müşteki sanıklar Mojtaba Haghani, Nur Erkasap ve Süleyman Arslan'a yönelik eyleminden dolayı da beraatine karar verilmişti.

Diğer sanıklara verilen cezalar

Heyet, sanık Ali Yörük'ü, 4 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 150 bin lira para cezasına, sanık Atilla Yörük'ü de 4 müştekiye karşı aynı suçtan 7 yıl 6 ay 17 gün hapis ile 75 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Sanık Nur Erkasap'ı 3 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 79 bin 160 lira para cezasına çarptıran heyet, sanık Hüseyin Eligül'e de 3 müştekiye karşı aynı suçtan 5 yıl 2 ay hapis ile 7 bin 600 lira para cezası vermişti.

Heyet, sanık Nazlı Can'ı 3 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 5 ay 20 gün hapis ile 31 bin 500 lira para cezasına çarptırırken, sanık hakkında 6 müştekiye karşı bu suçtan beraat hükmü kurmuştu.

Sanık Süleyman Arslan da "tefecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 20 bin lirayla cezalandırılırken, Mojtaba Haghani, Asiye Öztürk, Mehmet Aydoğdu, Hakan Ateş, Rüya Sağır, Kerem Can ve Candaş Gürol'ün ise beraatine karar verilmişti.

İstinaf kararı

Gerekçeli kararın yazılmasının ardından dosya istinafa taşınmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer vermediği ve bunun da denetim güçlüğüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle itirazları yerinde görmüştü.

Ceza Dairesi, sanık Erzan'ın yargılanması sırasında bazı usullerin uygulanmadığını belirterek, kararın bozularak dosyanın yerel mahkemeye geri gönderilmesine hükmetmişti.

Bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezası kararlarını da bazı usullerin uygulanmadığı gerekçesiyle bozan daire, bir kısım sanıklar yönünde verilen kararları hukuka uygun bulmuştu.

Kaynak: AA