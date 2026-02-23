Haberler

Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi İbrahim Taşdelen, hayatını kaybetti. Olay, çatıda kaynak yaparken yüksek gerilim hattına yaklaşması sonucu gerçekleşti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı mevkisinde bulunan bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen (20), üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaşması sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor