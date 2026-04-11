Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 yaşındaki işçi Muhammet Arda Bağırgan, inşaat alanında çalışırken yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç işçi, kurtarılamadı.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Muhammet Arda Bağırgan, demir profillere kaynak yaptığı sırada, inşaat alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.
İşçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bağırgan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Özden Doğan