Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı.

YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 12.09'da başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını şekillendirilecek; terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca, general ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen isimlerin dosyaları karara bağlanacak.