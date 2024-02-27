Üsküp'te Yücel Teşkilatı şehitleri için anma programı düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 76 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri için anma programı düzenlendi.

Üsküp'ün Çayır Belediyesinde Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlkokulu'nda 2021 yılında açılan anıta, Yücelciler için gül bırakıldı, dualar edildi.

Köprü Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen anma programına Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Onur Ali, eski Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, katılımcılara günün önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur'un Yücel Teşkilatı şehitleri anısına yaptığı duanın ardından katılımcılar anıta gül bıraktı.

Yücel Teşkilatı

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

1945'te teşkilata "Yücel" ismi verilirken, başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesinde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesine giderek fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılma çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de dört teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi. Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi. Diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.