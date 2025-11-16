Yücel Arzen Hacıoğulları, Sezai Karakoç'un 'Yağmur Duası'nı Vefatının 4. Yılında Besteletti

AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları, vefatının 4. yılında şair Sezai Karakoç'un "Yağmur Duası" şiirini besteleyerek seslendirdi.

Hacıoğulları, merhum usta şair Sezai Karakoç'un Yağmur Duası şiirini vals olarak besteleyerek seslendirdiği eseri, klip olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

AA muhabirine açıklama yapan Hacıoğulları, Karakoç'un en sevdiği şiirlerinden birinin "Yağmur Duası" olduğunu belirtti.

Yağmur Duası'nın, şairin 17 yaşındayken ilk yayımladığı şiir olduğunu aktaran Hacıoğulları, "Yaklaşık bir ay önce şiiri müziklendirdim. Piyano ve viyolonsel eşliğinde kendim seslendirdim. Şarkıyı, bir vals türünde besteledim. Vefat yıl dönümü için yaptım ve bugün yayınladım. Sezai Karakoç, çok büyük bir şair olmasının ötesinde düşünce dünyamızın çok önemli bir vahası, figürü. Herhangi bir meseleyi şahsilendiremezseniz hayatın kahramanı olamazsınız. Bu şahsilendirmeyi Sezai Karakoç nasıl 17 yaşında yapmış ve bu şiiri yazmıştır. Hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıoğulları, Sezai Karakoç'un şiirlerine bakıldığında güçlü bir şahsiyet geliştirdiğini vurgulayarak, "Bütün şiirlerini çok seviyorum. Sezai Karakoç'un 'Leyla ile Mecnun'undan alacağım bir müzikal yapmayı da planlıyorum." dedi.