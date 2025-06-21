YTB ve ICYF Arasında Ümmet Burs Programı İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında "Ümmet Burs Programı" işbirliği anlaşması imzalandı.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 51. Oturumu'nda YTB ve ICYF arasında imzalanan anlaşma kapsamında İİT üye ülkelerden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Türkiye'deki prestijli üniversitelerde 1-2 dönem boyunca değişim öğrencisi olarak burslu eğitim görebilecek.

YTB Başkanı Abdullah Eren, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, YTB'nin 2011'den beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi burs programını yürüttüğüne işaret ederek, "Halihazırda 50 bine yakın öğrenci burslandırdık. Şu an 15 bin mevcut burs yerimiz var. Özellikle İslam coğrafyasında öğrenci burslandırmaya gayret ediyoruz. İslam coğrafyasının kanayan yaraları olan Myanmar gibi Filistin gibi Doğu Türkistan gibi hususi alanlardan, bölgelerden de başarılı genç kardeşlerimizi Türkiye'de ağırlamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşbirliği için ICYF'ye teşekkür eden Eren, şunları kaydetti:

"ICYF, 20. yılında İslam dünyasının dört bir tarafındaki gençlere yönelik çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Bir ümmet bilincinin oluşmasını aynı zamanda eğitimlerle de destekleyerek bugüne kadar hizmetlerini sürdürdü. Bu protokolle beraber Ümmet Burs Programı çerçevesinde ICYF'nin de bize yönlendireceği gençleri Türkiye'de kısa süreli değişim programında ağırlayacağız."

Eren, şu an Türkiye'nin kısa süreli değişim programı olmadığına ve özellikle İslam ülkeleri arasındaki kısa süreli değişim programını çok önemsediklerini vurgulayarak, "İnşallah'Ümmet Burs Programı'nı Türkiye dışındaki diğer coğrafyalara da yayacağımızı temenni ediyorum." dedi.

"Temel amacımız ümmet gençliğinin birbiriyle tanışmasını sağlamak"

ICYF Başkanı Taha Ayhan da 2019'dan bu yana yaklaşık 15 milyon gence dokunduklarını belirterek, "Burada temel amacımız ümmet gençliğinin birbiriyle tanışmasını sağlamak, birbiriyle kökler kurmasını sağlamak ve çok boyutlu işbirliklerini sağlamak. Bu noktada en müteşekkir olduğumuz ülkemiz ev sahibimiz." diye konuştu.

Burs programını çok önemsediklerini söyleyen Ayhan, "Bu çok uzun bir süredir hayalini kurduğumuz bir programdı. Biz biliyoruz ki İslam ülkelerinde, ümmet gençliğinde bizim tüm dertlerimizi çözecek yetenek, kapasite ve kabiliyet var. Fakat eksik olan şey bu gençlerimize fırsat tanınması, bu gençlerimizin elinden tutulması, bu gençlerimize imkan verilmesi. İnanıyoruz ki ümmet gençliği, Ümmet Burs Programı ile beraber bu fırsata kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.