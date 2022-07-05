YTB tarafından Arnavutluk'ta Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Burslarının 10. yıl dönümü dolayısıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye Mezunları Buluşması gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) yöneticileri, dernek temsilcileri ile Türkiye mezunları katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki eğitim kurumlarının sağladığı imkanlardan yararlanmanın güzel bir şey olduğunu, değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye mezunlarını "fahri büyükelçi" olarak nitelendiren Atay, "Kardeş Arnavutluk toplumunun içinde Türkiye'yi anlatıyorsunuz, varsa bazı önyargılara düzeltmeler yapıyorsunuz, onları anlatıyorsunuz, o çok önemli, dolayısıyla sizi ben aslında birer meslektaşım olarak görüyorum ve o açıdan büyükelçiliğimizin kapıları size her zaman açık." diye konuştu.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin özel olduğunu vurgulayan Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar her yerde bulunan, uluslararası camiada her örneğine çok sık rastlanan ilişkiler değil. Bizi farklı kılan öncelikle iki toplumun yüzyıllarca el ele yürümüş olması. Biz kardeş iki büyük milletiz ve yüzyıllar boyunca ortak yürümüşüz, birbirimizin kardeşi olmuşuz ve ayrıca tüm bu zorlukları da yüzyıllar içerisinde birlikte göğüslemişiz. Dolayısıyla geleceği de birlikte inşa etmek üzere buradayız."

"Türkiye için Arnavutluk, Balkanların en önemli ülkelerinden biri tanesi"

Eren de, Türkiye Burslarının 2012 yılında YTB tarafından verilmeye başlandığını, 1992 yılında Büyük Burs Projesi olarak ortaya çıktığını anımsattı.

Bu sene Türkiye Burslarının 10. Yılı vesilesiyle farklı ülkelerde Türkiye mezunları buluşmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Eren, Arnavutluk'ta çok ciddi bir mezun kapasitelerinin olduğuna işaret etti.

Türkiye mezunlarının Arnavutluk'ta çok farklı alanlarda bulunduklarını belirten Eren, "Siyasette, bürokraside, akademide, iş dünyasında iyi noktalarda olmasını istiyoruz. İyi noktalarda olan mezunlarımız da var. Bu kapsamda, bu kapasiteyi inşallah iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 150 bin kişinin, mezun oldukları Türkiye ile ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Eren, bu kapsamda 2017 yılında "Yeniden Türkiye" başlığıyla büyük bir mezun buluşması düzenlediklerini, bu doğrultuda farklı ülkelerde Türkiye mezunları dernekleri kurduklarını hatırlattı.

Arnavutluk'un Türkiye için ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Eren, "Çünkü, Türkiye için Arnavutluk, Balkanların en önemli ülkelerinden biri tanesi. Arnavutluk halkı ise en önemli halklarından bir tanesi." dedi.

TUMED Başkanı Egert Haxhiu ise dernek olarak Türkiye'de yüksek öğrenim görenleri bir araya getirmeye, bağları güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Yeryüzündeki insanlar farklı vesilelerle tanış olabilmekte, küresel ölçekte pek çok paylaşımda bulanabilmektedir." diye konuştu.