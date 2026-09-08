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YTB ile Azerbaycan Diaspora Komitesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

YTB ile Azerbaycan Diaspora Komitesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Diaspora Komitesi arasında "Diaspora Politikaları Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Diaspora Komitesi arasında "Diaspora Politikaları Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuat Muradov, iki kurum arasında diaspora politikaları alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptını imzaladı.

İmza töreninde konuşan Turus, 1. Müslüman Diasporalar Forumu'nda kardeş ülke Azerbaycan'ın Diaspora Komitesi Başkanı Muradov'u ağırlamanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Turus, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair de "İki devletin hem siyasi hem ekonomik hem de en önemlisi de malumunuz dünyanın birçok konularında sıkıntı yaşadığı noktalarda ortak paydada buluştuğumuz en önemli ülkemiz Azerbaycan." dedi.

Bugün bu mutabakatın asli unsurunun aslında bir imza olmadığını ve çok köklü bir tarihe dayandığını vurgulayan Turus, iki ülkenin geçmişten bugüne birçok konuda birlikte hareket ettiğini ve bu mutabakatın gelecekte birlikte yapılacak çalışmaların bir nişanesi olacağını dile getirdi.

Muradov da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin bütün dünya için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki kardeşliğin, hayata geçirdikleri siyasetin esas istikameti olduğunu söyledi.

YTB ile ilişkilerin de çok derin köklere dayandığına işaret eden Muradov, 1. Müslüman Diasporalar Forumu'nu ilk kez Türkiye'nin düzenlediğine ve forum neticesinde ulaşılacak fikirlerin gelecek için yol gösterebileceğini vurguladı.

Muradov, YTB'nin Türkiye Bursları programında da Azerbaycanlı gençlere destek sağlandığını ve özen gösterildiğini kaydederek, yenilenen mutabakat zaptının da yeni projelerin temeli olacağını belirtti.

İmza töreninin ardından Turus ve Muradov, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Mutabakat zaptı

Bilgi ve tecrübe paylaşımı, karşılıklı ziyaretler, ortak program ve etkinlikler, Türk ve Azerbaycan toplumlarının karşılaştığı ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele, kültürel ve sosyal projeler ile personel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında işbirliğinin artırılmasının hedeflendiği mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki mevcut ilişkilerin daha sistematik ve kapsamlı bir işbirliği zemini üzerinde geliştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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