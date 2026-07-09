Haberler

YTB Gönül Elçileri Programı'na başvurular başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YTB, yurt dışında yaşayan 19-25 yaş arası gençleri Türkiye'nin insani ve kültürel diplomasi çalışmalarına dahil edecek YTB Gönül Elçileri Programı için başvuruları almaya başladı. Program kapsamında gençler, 35 farklı ülkede TİKA koordinasyon ofislerinde gönüllülük faaliyetlerine katılacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan gençleri gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla Türkiye'nin insani ve kültürel diplomasi çalışmalarına dahil edecek YTB Gönül Elçileri Programı için başvuruları almaya başladı.

YTB'den edinilen bilgiye göre, YTB ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde hayata geçirilen programa başvurular 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk gençlerini ortak bir iyilik hareketinde buluşturmayı amaçlayan program kapsamında, yurt dışında yaşayan 19-25 yaş arasındaki yükseköğrenim öğrencisi veya mezunu gençler, 35 farklı ülkede yapılacak 7 ila 10 günlük gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı elde edecek.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek program kapsamında katılımcılar farklı birçok ülkede bulunan TİKA koordinasyon ofislerinde yürütülecek sosyal sorumluluk çalışmalarında görev alacak.

Katılımcılar, Türk Tipi Kalkınma Modeli'ni yerinde deneyimleyerek Türkiye'nin gönül diplomasisine katkı sunacak.

Programa, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı, mavi kart sahibi veya mavi kart sahibi olma hakkına sahip, 19-25 yaşlarında bulunan yükseköğrenim öğrencileri ile mezunlar başvurabilecek.

Adaylardan gönüllülük, insani yardım, sosyal sorumluluk ve kültürel diplomasi alanlarında çalışmaya istekli olmaları ve başvuru formunu eksiksiz doldurmaları bekleniyor.

YTB Gönül Elçileri Programı'na ilişkin başvurular 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Programa dair ayrıntılı bilgiye YTB'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu