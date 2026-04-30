YTB'den MEB ve Türkmeneli Vakfı işbirliğiyle 390 saatlik dijital ders arşivi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkmeneli Vakfı işbirliğiyle 390 saatlik dijital ders arşivi hazırlandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, MEB ve Türkmeneli Vakfı, Irak'taki "Esas" liselerinde eğitim gören Türkmen gençler için kapsamlı bir dijital eğitim hamlesi başlattı.

"Irak Türkçe Eğitim İçin Videolu Ders Anlatımları Programı" kapsamında hazırlanan 390 saatlik ders videoları, bölgedeki eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, son sınıf müfredatı esas alınarak temel bilimlerde geniş bir ders havuzu oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığının profesyonel stüdyolarında alanında uzman isimler tarafından kaydedilen derslerin dağılımı, matematikte 120, fizik, kimya ve biyolojide 90'ar saat olarak belirlendi.

390 saatlik içerik arşivi, post-prodüksiyon süreçlerinin ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Irak'taki Türkmen okullarındaki branş öğretmeni eksikliğini gidermek amacıyla hayata geçirilen proje, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin güncel ve nitelikli içeriğe ulaşmasını sağlıyor.

Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye geçişte kritik öneme sahip "Bakalorya" sınavlarındaki başarısını artırmak, projenin temel odak noktalarından birini oluşturuyor.

Hazırlanan ders videoları, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak her an ve her yerden erişilebilir olması amacıyla "tikvegitim" YouTube kanalı üzerinden yayına verildi. Bu sayede, müfredat değişmediği sürece Irak Türkü gençler ve eğitimciler, dijital kütüphaneden uzun yıllar boyunca ücretsiz faydalanabilecek.

YTB, daha önce de bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirmek adına sözleşmeli öğretmenlere yönelik branş ve formasyon eğitimleri düzenlemiş, bu kapsamda 284 öğretmen sertifika alarak yetkinliklerini belgelendirmişti.