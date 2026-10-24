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YTB Başkanı Turus, Gümülcine ve İskeçe'deki tayinli müftü atamalarına tepki gösterdi

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YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'deki tayinli müftü atamalarını hak ihlallerinin yeni halkası olarak niteledi. Turus, Yunanistan'ı seçilmiş müftüleri tanımaya çağırırken YTB'nin Batı Trakya'daki soydaşların yanında olacağını belirtti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de "tayinli müftü" atamalarının, yıllardır sürdürülen hak ihlallerinin yeni bir halkası olduğunu belirterek, "Yunanistan makamlarını, Batı Trakya Türk Azınlığının iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu dayatmacı uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Turus, NSosyal medya hesabından, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin açıklama yayımladı.

Turus, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının iradesini hiçe sayarak Gümülcine ve İskeçe'de gerçekleştirdiği "tayinli müftü" atamalarının yıllardır sürdürülen hak ihlallerinin yeni bir halkası olduğunu vurguladı.

Batı Trakya Türklerinin dini temsilcilerini seçme hakkını yok sayan bu uygulamaların, tekrar eden atamalarla olağan bir idari işlem gibi gösterilmeye ve zamanla sıradanlaştırılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Turus, bir hukuksuzluğun süreklilik kazanmasının, onu meşru hale getiremeyeceğini aktardı.

Turus, müftülük makamının, Batı Trakya Türklerinin dini hayatının, toplumsal birliğinin ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası hukukla güvence altına alınan hakların, azınlığın iradesine rağmen alınan kararlarla aşındırılmasına son verilmelidir. Yunanistan makamlarını, Batı Trakya Türk Azınlığının iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu dayatmacı uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. YTB olarak Batı Trakya'daki soydaşlarımızın haklı mücadelesinin ve meşru temsilcilerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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