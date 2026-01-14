YTB Başkan Vekili Turus, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turus, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını seçen Turus, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını oyladı.

Turus, "Spor" kategorisinde ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı fotoğrafını oylayan Turus, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" isimli fotoğrafını seçti.

Turus, son olarak "Portre" özel kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını oyladı.

AA "Yılın Kareleri"nde YTB olarak seçimlerini yaptıklarını belirten Turus, "Tabii o kadar güzel fotoğraflar var ki birini seçip diğerini seçmediğiniz zaman gerçekten böyle bir vicdanen rahatsız oluyorsunuz." dedi.

"Anadolu Ajansı dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor"

Turus, AA'ya küresel ve dünyada sadece bir kare ile çok ciddi mesajların verildiği bu çalışmadan ötürü teşekkür ederek, "Biz inanıyoruz ki yine dünyanın vicdanı olma niteliğinde hem haberleriyle hem gerçekten görsel mesajlarıyla Anadolu Ajansı, dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor." diye konuştu.

" Gazze : Açlık" özel kategorisindeki fotoğrafların her birinin aslında kendilerini derinden etkilediğine dikkati çeken Turus, "Dünyanın görmezden geldiği bu kareler tabiri caizse bir film karesi gibi ama maalesef gerçek." ifadelerini kullandı.

Turus, İsrail saldırıları nedeniyle topraklarından edilen on binlerce Filistinlinin ateşkes sonucu kendi bölgelerine geri dönerken çekilen bir fotoğrafı seçtiğine işaret ederek, inanması zor bir durum olduğunu ve belki bundan 5-6 sene önce bundan bahsedilse kimsenin inanmayacağı bu barbarlığı bugün maalesef Filistinlilerin yaşadığını söyledi.

Özellikle dünya üzerinde bu yapılan zulme ve barbarlığa karşı farkındalık oluşturabilmek için bu karelerin çekilmiş olmasının ve dünyaya duyurulabilmenin gerçekten çok kıymetli olduğunu vurgulayan Turus, "Bir kez daha yaşanmaması için bizim durmadan bunu dünyaya anlatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turus, YTB olarak Gazze'de insan kaynağını yetiştirmek ve bu savaşların özellikle yaşanmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, "Tekrardan Anadolu Ajansına böyle bir çalışma yaptıkları için, dünyanın vicdanının sesi oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.