YSP Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kaza sonucu yaralandı

YARALILARDAN BİRİ, YSP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADALET KAYA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden birinin, Yeşil Sol Parti (YSP) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın, Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek için yola çıktığı otomobilde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin de olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazayı hafif yaralanmayla atlattık, şükür ki hiçbirimizde hayati tehlike söz konusu değil. Arayan, mesaj atan, merak eden dostlara tek tek dönüş yapamıyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için buradan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), -