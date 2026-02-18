Yargıtay'da Ysk Üyeliği Seçimi Devam Ediyor

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay'da 19 Ocak'ta başlayan 3 YSK üyeliği için yapılan seçimlerden hala sonuç alınamadı. Kurul'un Danıştay kontenjanından seçilen 3 üyesi ise belirlendi. Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam ediyor.

11 üyeli YSK'da Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Yargıtay kontenjanından YSK'ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurulları'nda seçimler yapıldı.

Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin YSK'nın yeni üyeleri oldu.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda, YSK'nın 3 üyeliği için 19 Ocak'ta başlayan seçimlerden hala sonuç alınamadı.

Belirli aralıklarla yapılan seçimde, 12 aday yarışıyordu. Geçen hafta adayların sayısı 9'a düştü ancak hala üyelerin hiçbiri 337 olan Yargıtay mevcudunun salt çoğunluğu 170 oya ulaşamadı. Yargıtay'daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Nurullah Bodur, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler göreve devam

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek. YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, yeni üyeler yemin ederek göreve başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Görev süresi 6 yıl

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyeler 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay'da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Kaynak: ANKA