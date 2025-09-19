YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultay Itirazını Reddetti

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP'nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararına, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla yapılan itirazı reddine ilişkin kısa karar yazıldı. Kısa kararda, "İlçe seçim kararı kesindir, tam kanunsuzluk hali de bulunmamaktadır" denildi.

CHP'nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ya taşındı. Gündem toplantısında itirazı görüşen YSK, itirazı reddetti. YSK'nın konuya ilişkin kısa kararı yazıldı.

Kısa kararda, pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayın "mutlak butlanla sakatlanmış olması nedeniyle mevcut Genel Başkan ve yönetiminin yok hükmünde bulunması ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığı, İstanbul il delegelerinin imza sürecine dahil edildiği, kurultay başvurusu için salt çoğunluğun sağlanamadığı" iddialarıyla yapılan itirazın, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca reddedildiği aktarıldı. Bu kararın tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak olağanüstü kurultay kararının iptaline karar verilmesinin talep edildiği belirtilen kısa kararda, "Kurulumuz kararı ile Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 15 Eylül 2025 tarihli kararı kesin olduğu gibi tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir" denildi.