YPG/SDG elebaşı Şahin, Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşeceklerini söyledi

Güncelleme:
Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi, Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın detaylarını görüşeceklerini açıkladı. Anlaşma, örgütün Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmesini öngörüyor.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, bugün Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı görüşeceklerini söyledi.

Şahin, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, örgütün işgalindeki Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Bugün Şam'da Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşeceklerin kaydeden Şahin, döndükten sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Şahin, anlaşmanın detaylarına değinmedi.

-Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Cumhurbaşkanı Şara'nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Kaynak: AA / Güncel
