AA, terör örgütü YPG'nin Aynularab'a bağlı Sırrin beldesinde inşa ettiği 'yer altı şehrini' görüntüledi

Terör örgütü YPG'nin Aynularab bölgesine bağlı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa ettiği ve çok sayıda tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" ortaya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı (AA), YPG'nin Aynularab bölgesine bağlı Sırrin beldesinde inşa ettiği "yer altı şehrini" görüntüledi.

Suriye ordusu, düzenlediği operasyon sonrası YPG'nin işgalinden kurtardığı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa edilmiş tünel ağını ortaya çıkardı.

Birbirlerine bağlantılı şekilde ve 3 kat olarak inşa edilen bu tünellerin içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve döküman ele geçirildi.

Yer altı şehrini andıran tünellerin bazı yerlerinin, araba veya kamyonetlerin rahatça girebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkati çekiyor.

Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği çok sayıda tünel adeta labirenti andırıyor. Birbirine bağlı tünellerin bazı kısımlarında da zırhlı kapılar yer alıyor.

Terör örgütü mensuplarının kalması için inşa edilen "yer altı şehrinde" çok sayıda mutfak ve yatak odası bulunuyor. Örgüt sembolleri ve afişlerinin yer aldığı "yer altı şehri" içerisinde sinema salonu, amfi ve fırın da yer alıyor.

Yapının içerisinde örgüt sembollerinin yanı sıra tünellerin kazılması için kullanılan araç ve gereçlerin de sergilendiği görülüyor.

Sırrin'deki bu yer, Suriye ordusunun terör örgütünden geri aldığı bölgelerde tespit edilen en büyük tünel ağlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ortaya çıkarılan tünel terör örgütünün "komuta merkezlerinden" biri

Suriye ordusuna bağlı 76. Tümen Komutanı Tuğgeneral Seyf Polat, Sırrin'deki tünelde yaptığı incelemeler sırasında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Polat, Sırrin'deki bu yapının terör örgütünün "komuta merkezlerinden" biri olduğunu belirtti.

Bu yer altı şehrinin örgüt için önemli strateji merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Polat, Suriye ordusunun hakimiyeti sağladığı tünellerde güvenlik önlemlerini aldığını ve örgütün döşediği mayınları temizlediklerini kaydetti.

Tünellerde terör örgütüne ait çok sayıda yayının da yer aldığını aktaran Polat, şunları söyledi:

"Terör örgütü, bunları Kürt çocuklarına terörist yöntemlere başvurmaları ve hayatlarını değiştirmeleri için kullanmıştır. Kürt gençlerinin akıllarını çelmek, Araplar, Kürtler, Aşuriler ve Türkmenlerin arasına bozgunculuk ve ayrılık tohumları ekerek Suriye'nin dokusunu bozmak maksadıyla bunları hazırlamıştır.

Ancak tüm bunlar, (terör örgütünün) Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı devlet kurma hayalleri Allah Teala'nın izniyle Suriye Savunma Bakanlığı kahramanları sayesinde yok edilmiştir."

Polat, burayı gelecek nesillere terör örgütünün yaptıklarını göstermek için müze haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.