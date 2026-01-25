Suriye Sivil Savunma Birimi: Terör örgütü YPG, Halep kırsalındaki bölgeleri yeniden bombalıyor

Suriye Sivil Savunma Birimi, terör örgütü Ypg'nin Suriye hükümetiyle yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürerek ülkenin kuzeyindeki Halep kentinin kırsalında yer alan bölgeleri yeniden bombaladığını bildirdi.

Suriye Sivil Savunma Birimi, Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada, " Ypg, Halep kırsalındaki bölgelere bombardımanını yineledi. Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Cerablus kırsalındaki El-Havi köyünde bir ev, örgütün kontrolünde bulunan Ayn el-Arab bölgesinden fırlatılan bir füzeyle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan bölgede incelemelerde bulunduğu ve can kaybı ya da yaralanmanın kaydedilmediği aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.