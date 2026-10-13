Yozgatlı 77 yaşındaki İbrahim Ertek, Keçiören'deki dükkanını TSKGV'ye bağışladı

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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki İbrahim Ertek, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki dükkanını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Saraykent Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Ertek'in bağışı dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Saraykent Kaymakamı Akın Aydın, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ve TSKGV Ankara Bölge Temsilcisi Emekli Albay Doğanay Pehlivanoğlu katıldı.

Kaymakam Aydın, bağışından dolayı Ertek'e teşekkür ederek, bu tür davranışların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Köroğlu da Ertek'in bağışının örnek bir davranış olduğunu kaydetti.

Ertek ise dükkanını vakfa bağışlayarak ülkesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA